Відставка Мей не вирішить проблем з Brexit, - канцлер Британії

Фото: Філіп Хаммонд (flickr.com/number10gov)

При цьому міністр упевнений, що проект угоди про умови Brexit має не так багато шансів отримати схвалення Палати громад

Відставка Терези Мей, прем'єр-міністра Великобританії, не вирішить проблем, пов'язаних з глухим кутом щодо процесу виходу Британії з складу ЄС (Brexit). Про це заявив канцлер Філіп Хаммонд, повідомляє телеканал Sky News.

Хаммонд не згоден з тим, що Мей опинилася в безвихідному становищі і має покинути свій пост.

"Заміна прем'єр-міністра нам не допоможе, як і заміна правлячої партії. Нам необхідно знайти відповідь на питання про те, який варіант Brexit буде прийнятний для парламенту. На які подальші кроки парламент погодиться, щоб уникнути економічної катастрофи, якою загрожує Brexit без операції, а також вкрай серйозного виклику нашій демократії і політичній системі, що б обернулось на відмову від виходу з ЄС. Нам необхідно уникнути обох цих варіантів і знайти ту угоду, яка буде відповідати інтересам Великобританії і гарантує майбутнє благополуччя країни", - сказав Хаммонд.

При цьому міністр упевнений, що проект угоди про умови Brexit, що уряд узгодив з Брюсселем, має не так багато шансів отримати схвалення Палати громад. За його словами, у випадку, якщо угода так і не буде схвалена, Палаті громад необхідно буде вибрати чіткий курс, яким має йти країна, щоб вийти з глухого кута і не допустити Brexit без угоди з ЄС.

Нагадаємо, у столиці Великобританії на марш за повторний референдум з Brexit (вихід Британії з ЄС) зібралися близько 1 мільйона чоловік.