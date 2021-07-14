Отставка Авакова: правоохранительный комитет принял решение по заявлению

Отметим, 13 июля заявление Авакова об отставке было зарегистрировано в парламенте.

Следует отметить, что главу этого комитета Дениса Монастырского президент Владимир Зеленский предложил назначить главой МВД.

При рассмотрении этого вопроса докладчиком был первый заместитель главы комитета Андрей Осадчук, поскольку Монастырский заявил о возможном конфликте интересов.

По поводу заявления члены комитета предоставили два предложения: рекомендовать Раде определиться путем голосования в сессионном зале и рекомендовать ВР поддержать заявление.

Первое предложение поддержали 13 членов комитета, два проголосовали "против" и пять - воздержались.

"Таким образом, наш комитет рекомендует Верховной раде определиться в сессионном зале... Мы не голосуем второе предложение, так как решение уже принято. Я закрываю рассмотрение этого вопроса", - отметил Осадчук.

Комитет приглашал главу МВД на рассмотрение этого вопроса, однако Аваков не пришел.