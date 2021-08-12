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Отставка Авакова: как отнеслись украинцы и что думают о преемнике

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Украина, Четверг 12 августа 2021 11:51
Отставка Авакова: как отнеслись украинцы и что думают о преемнике Фото: бывший министр внутренних дел Арсен Аваков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел позитивно оценили 33% опрошенных украинцев, негативно - 15%. Еще 37% респондентов отнеслись равнодушно, 15% затруднились с ответом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

Отставка Авакова: как отнеслись украинцы и что думают о преемнике

Отвечая на вопрос, как изменится деятельность Министерства внутренних дел после отставки Авакова и назначения на должность министра внутренних дел Дениса Монастырского, относительное большинство (41%) респондентов высказывают мнение, что она не изменится, 13% - что она ухудшится и 10% - что улучшится, 36% затруднились с ответом.

Отставка Авакова: как отнеслись украинцы и что думают о преемнике

Исследование проведено Центром Разумкова с 29 июля по 4 августа 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом интервью "с глазу на глаз" по месту жительства было опрошено 2019 респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Верховная рада Украины приняла отставку министра внутренних дел Арсена Авакова 16 июля. Он был на посту главы МВД более 7 лет.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы", в мае 2021 года баланс доверия украинцев ко всем правоохранительным органам остается отрицательным. Это же касается руководителей этих структур. За последний год выросло недоверие к Национальной полиции (с -25% до -31%). Несколько улучшился этот показатель для Министерства внутренних дел (с -46 % до -43 %)

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Арсен Аваков
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