Отставка Авакова: как отнеслись украинцы и что думают о преемнике

Отвечая на вопрос, как изменится деятельность Министерства внутренних дел после отставки Авакова и назначения на должность министра внутренних дел Дениса Монастырского, относительное большинство (41%) респондентов высказывают мнение, что она не изменится, 13% - что она ухудшится и 10% - что улучшится, 36% затруднились с ответом.

Исследование проведено Центром Разумкова с 29 июля по 4 августа 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом интервью "с глазу на глаз" по месту жительства было опрошено 2019 респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.