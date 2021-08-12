Відставка Авакова: як поставилися українці та що думають про наступника

Відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ позитивно оцінили 33% опитаних українців, негативно - 15%. Ще 37% респондентів поставилися байдуже, 15% вагалися з відповіддю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Відповідаючи на запитання, як зміниться діяльність Міністерства внутрішніх справ після відставки Авакова і призначення на посаду міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, відносна більшість (41%) респондентів висловлюють думку, що вона не зміниться, 13% - що вона погіршиться і 10% - що покращиться, 36% вагалися з відповіддю.

Дослідження проведено Центром Разумкова з 29 липня по 4 серпня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання було опитано 2019 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.