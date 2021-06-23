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Украинцы не доверяют ни одному из правоохранительных органов: как изменилось отношение за год

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Украина, Среда 23 июня 2021 14:04
Украинцы не доверяют ни одному из правоохранительных органов: как изменилось отношение за год Фото: акция против полицейского произвола (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В мае 2021 года баланс доверия украинцев ко всем правоохранительным органам остается отрицательным. Это же касается руководителей этих структур.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова и Фонда "Демократические инициативы".

По сравнению с июлем 2020 года выросло недоверие к Национальной полиции и Службе безопасности Украины (для обоих с -25% до -31%).

Несколько улучшился этот показатель для Министерства внутренних дел (с -46% до -43%), Государственного бюро расследований (из -47% до -43%), прокуратуры (с -58% до -52%), Специализированной антикоррупционной прокуратуры (с -60% до -52%).

Положительная динамика изменения доверия/недоверия за последние 10 месяцев наблюдается в отношении Национального антикоррупционного бюро Украины: баланс улучшился с -59% до -49%.

Украинцы не доверяют ни одному из правоохранительных органов: как изменилось отношение за год

За последний год улучшилась оценка и действий министра внутренних дел Арсена Авакова: баланс изменился с -52% до -48%. Однако Аваков остается руководителем с худшей оценкой среди других руководителей правоохранительных органов.

Лучший баланс оценки имеет председатель СБУ Иван Баканов. Однако за последние 10 месяцев изменение баланса в лучшую сторону было немного больше погрешности опроса: от -30% в 2020 году до -27% в 2021 году.

Баланс оценки действий генерального прокурора Ирины Венедиктовой остался неизменным: -39%.

Украинцы не доверяют ни одному из правоохранительных органов: как изменилось отношение за год

Опрос проведен Центром Разумкова и фондом "Демократические инициативы" с 14 по 19 мая 2021 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом личного интервью среди 2020 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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