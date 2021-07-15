Отставка Авакова и бюджетная декларация на три года: что сегодня рассмотрит Рада

Сегодня состоится заседание Верховной рады Украины, на котором рассмотрят отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Рассмотрение этого вопроса планируется на 10:00.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на повестку дня парламента.
Кроме того, нардепы рассмотрят бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.
Рада рассмотрит законопроекты:
Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности принял решение относительно заявления об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова.
Также глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что СН соберется на заседание 15 июля. Члены фракции проголосуют за кандидатуру Монастырского на должность министра внутренних дел.