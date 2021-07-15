Відставка Авакова та бюджетна декларація на три роки: що сьогодні розгляне Рада

Сьогодні відбудеться засідання Верховної ради України, на якому розглянуть відставку міністра внітрішніх справ Арсена Авакова. Розгляд цього питання планується на 10:00.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на порядок денний парламенту.
Крім того, нардепи розглянуть бюджетну декларацію на 2022-2024 роки.
Рада також розгляне законопроекти:
Нагадаємо, Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності ухвалив рішення щодо заяви про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
Також глава фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив, що СН збереться на засідання 15 липня. Члени фракції проголосують за кандидатуру Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ.