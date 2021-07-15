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Відставка Авакова та бюджетна декларація на три роки: що сьогодні розгляне Рада

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні відбудеться засідання Верховної ради України, на якому розглянуть відставку міністра внітрішніх справ Арсена Авакова. Розгляд цього питання планується на 10:00.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на порядок денний парламенту.

Крім того, нардепи розглянуть бюджетну декларацію на 2022-2024 роки.

Рада також розгляне законопроекти:

  • про збільшення видатків на закупівлі, проектування та встановлення кисневих станцій (5460),
  • про оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей (2713-д),
  • про стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні (3473),
  • про вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної середньої освіти (4629-1),
  • про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні (4303),
  • по заборону продажу лікарських засобів дітям (5122),
  • про посилення соціальних гарантій осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю (4113).

Нагадаємо, Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності ухвалив рішення щодо заяви про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Також глава фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія заявив, що СН збереться на засідання 15 липня. Члени фракції проголосують за кандидатуру Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ.

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