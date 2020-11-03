Отсрочки введения кассовых аппаратов для ФЛП: в Раду внесли документ

Фото: протест предпринимателей под Радой (РБК-Украина)

В Верховную раду внесли законопроект №4313, который должен отсрочить внедрение в Украине обязательных кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Внедрение РРО хотят отсрочить до следующего года.

Об этом свидетельствуют данные официального портала парламента.

В тексте законопроекта предлагается разрешить не использовать кассовые аппараты плательщикам единого налога второй - четвертой групп вне зависимости от вида деятельности, если их годовой доход не превышает миллион гривен.

Исключением станут реализаторы сложных бытовых товаров, подлежат гарантийному ремонту, продавцы лекарств и изделий медназначения.

Если же годовой доход ФЛП превышает миллион гривен, то для них использование кассовых аппаратов является обязательным. В таком случае использование начинается с первого числа квартала, следующего после того, в котором произошло превышение установленного предела в миллион грн.

На данный момент законопроект находится на стадии рассмотрения комитетом по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики. Завтра, 4 ноября, комитет должен рассмотреть документ как безотлагательный.

Напомним, сегодня глава Верховной рады Дмитрий Разумков анонсировал законопроект об отсрочке введения обязательного кассового аппарата для ФЛП.

Как писало РБК-Украина, в Украине начался первый этап изменений в законодательстве о новых правилах работы для ФОП: с 1 августа ввели возможность использования программных расчетно-кассовых аппаратов.