Відтермінування введення касових апаратів для ФОП: у Раду внесли документ

Фото: протест підприємців під Радою (РБК-Україна)

У Верховну раду внесли законопроект №4313, який повинен відтермінувати впровадження в Україні обов'язкових касових апаратів для фізичних осіб-підприємців (ФОП). Впровадження РРО хочуть відкласти до наступного року.

Про це свідчать дані офіційного порталу парламенту.

У тексті законопроекту пропонується дозволити не використовувати касові апарати платникам єдиного податку другої - четвертої груп незалежно від виду діяльності, якщо їх річний дохід не перевищує мільйон гривень.

Виключенням стануть реалізатори складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту, продавці ліків і виробів медпризначення.

Якщо річний дохід ФОП перевищує мільйон гривень, то для них використання касових апаратів є обов'язковим. В такому випадку використання починається з першого числа кварталу, наступного після того, у якому відбулося перевищення встановленої межі в мільйон грн.

На даний момент законопроект знаходиться на стадії розгляду комітетом з питань фінансової, податкової та митної політики. Завтра, 4 листопада, комітет повинен розглянути документ як невідкладний.

Нагадаємо, сьогодні голова Верховної ради Дмитро Разумков анонсував законопроект про відтермінування введення обов'язкового касового апарату для ФОП.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні розпочався перший етап змін у законодавстві про нові правила роботи для ФОП: з 1 серпня ввели можливість використання програмних розрахунково-касових апаратів.