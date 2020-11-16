Отсрочка кассовых аппаратов для ФЛП: доработанный документ прошел комитет

Комитет по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Верховной рады поддержал доработанный законопроект об отсрочке введения кассовых аппаратов для физических лиц предпринимателей (ФЛП). Рада уже завтра рассмотрит обновленный документ.

Об этом сообщает пресс-служба "Слуги народа".

Документ предусматривает отсрочку обязательного использования кассовых аппаратов до 1 января 2022 года для плательщиков единого налога 2-4 групп, за исключением рисковых отраслей.

От кассовых аппаратов также освобождаются плательщики единого налога 2 группы, у которых площадь магазина составляет 40 квадратных метров в городе и 60 квадратных метров в селах.

"Речь идет о неспециализированных магазинах, продаже пищевых продуктов, товаров культурного назначения, семян, удобрений, цветов, кормов, сувениров, услугах парикмахерских и салонов красоты, услугах гостиниц (исключение - до 400 квадратных метров)", - пояснили в СН.

Кроме того, обновленный законопроект предусматривает уменьшение размера штрафов за нарушения для ФЛП.

Напомним, в начале ноября депутаты отказались поддержать отсрочку кассовых аппаратов для ФЛП и отправили документ на доработку в профильный комитет.