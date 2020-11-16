Відтермінування касових апаратів для ФОП: допрацьований документ пройшов комітет

Комітет з питань фінансової, податкової та митної політики Верховної ради підтримав допрацьований законопроект про відтермінування введення касових апаратів для фізичних осіб підприємців (ФОП). Рада вже завтра розгляне оновлений документ.

Про це повідомляє прес-служба "Слуги народу".

Документ передбачає відтермінування обов'язкового використання касових апаратів до 1 січня 2022 року для платників єдиного податку 2-4 груп, за виключенням ризикових галузей.

Від касових апаратів також звільняються платники єдиного податку 2 групи, у яких площа магазину становить 40 квадратних метрів у місті та 60 квадратних метрів у селах.

"Йдеться про неспеціалізовані магазини, продаж харчових продуктів, товарів культурного призначення, насіння, добрив, квітів, кормів, сувенірів, послуги перукарень та салонів краси, послуги готелів (виняток - до 400 квадратних метрів)", - пояснили в СН.

Крім того, оновлений законопроект передбачає зменшення розміру штрафів за порушення для ФОПів.

Нагадаємо, на початку листопада депутати відмовилися підтримати відтермінування касових апаратів для ФОП та відправили документ на допрацювання у профільний комітет.