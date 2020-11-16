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Відтермінування касових апаратів для ФОП: допрацьований документ пройшов комітет

Автор: Дмитро Левицький

Комітет з питань фінансової, податкової та митної політики Верховної ради підтримав допрацьований законопроект про відтермінування введення касових апаратів для фізичних осіб підприємців (ФОП). Рада вже завтра розгляне оновлений документ.

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Про це повідомляє прес-служба "Слуги народу".

Документ передбачає відтермінування обов'язкового використання касових апаратів до 1 січня 2022 року для платників єдиного податку 2-4 груп, за виключенням ризикових галузей.

Від касових апаратів також звільняються платники єдиного податку 2 групи, у яких площа магазину становить 40 квадратних метрів у місті та 60 квадратних метрів у селах.

"Йдеться про неспеціалізовані магазини, продаж харчових продуктів, товарів культурного призначення, насіння, добрив, квітів, кормів, сувенірів, послуги перукарень та салонів краси, послуги готелів (виняток - до 400 квадратних метрів)", - пояснили в СН.

Крім того, оновлений законопроект передбачає зменшення розміру штрафів за порушення для ФОПів.

Нагадаємо, на початку листопада депутати відмовилися підтримати відтермінування касових апаратів для ФОП та відправили документ на допрацювання у профільний комітет.

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