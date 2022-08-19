ua ru
Пт, 19 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Отслеживал позиции ВСУ и отправлял россиянам: разоблачен подельник оккупантов

Новина українською →
Киев, Пятница 19 августа 2022 12:06
Отслеживал позиции ВСУ и отправлял россиянам: разоблачен подельник оккупантов Фото: житель Дружковки арестован за пособничество оккупантам (Виталий Носач / РБК Украина)
Автор: Константин Широкун

Житель Дружковки Донецкой области распространял информацию о перемещении подразделений ВСУ, по возможности идентифицировал их на местности. Подозреваемый содержится под стражей с альтернативой внесения залога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в 2014 году житель Дружковки переехал в Ярославль и, не отказавшись от гражданства Украины, получил гражданство РФ. В дальнейшем во время прохождения срочной службы в рядах вооруженных сил России он получил специальность механика-водителя.

В 2020 году мужчина по российскому паспорту вернулся в Украину, а в августе 2022 года стал служить оккупантам. Подозреваемый передавал скриншоты Google Maps с отмеченными геолокациями мест нахождения позиций ВСУ, техники и складов с боеприпасами на территории Дружковки и Покровского района Донецкой области.

Напомним, суд вынес приговор российскому информатору, который помогал оккупантам захватить Лисичанск. Он получил 12 лет тюрьмы.

Ранее мы писали, что мошенник из Николаевской области сдавал несуществующие квартиры для переселенцев, которые эвакуировались из зоны боевых действий. Теперь он пойдет под суд.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дружковка Донецкая область Вооруженные силы Украины
NEWS
ВСУ уничтожили еще 400 оккупантов за сутки: новые потери России в войне
ВСУ уничтожили еще 400 оккупантов за сутки: новые потери России в войне
DAILY
Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам