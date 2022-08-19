Відстежував позиції ЗСУ і відправляв росіянам: викрито подільника окупантів
Житель Дружківки Донецької області поширював інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ, по можливості ідентифікував їх на місцевості. Підозрюваний утримується під вартою з альтернативою внесення застави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, в 2014 році житель Дружківки переїхав до Ярославля і, не відмовившись від громадянства України, отримав громадянство РФ. Надалі під час проходження строкової служби в лавах збройних сил Росії він отримав спеціальність механіка-водія.
У 2020 році чоловік за російським паспортом повернувся в Україну, а в серпні 2022 року став служити окупантам. Підозрюваний передавав скріншоти Google Maps із зазначеними геолокаціями місць знаходження позицій ЗСУ, техніки та складів з боєприпасами на території Дружківки та Покровського району Донецької області.
Нагадаємо, суд виніс вирок російському інформатору, який допомагав окупантам захопити Лисичанськ. Він отримав 12 років в'язниці.
Раніше ми писали, що шахрай з Миколаївської області здавав неіснуючі квартири для переселенців, які евакуювалися із зони бойових дій. Тепер він піде під суд.
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