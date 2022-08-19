Відстежував позиції ЗСУ і відправляв росіянам: викрито подільника окупантів

Житель Дружківки Донецької області поширював інформацію про переміщення підрозділів ЗСУ, по можливості ідентифікував їх на місцевості. Підозрюваний утримується під вартою з альтернативою внесення застави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, в 2014 році житель Дружківки переїхав до Ярославля і, не відмовившись від громадянства України, отримав громадянство РФ. Надалі під час проходження строкової служби в лавах збройних сил Росії він отримав спеціальність механіка-водія.

У 2020 році чоловік за російським паспортом повернувся в Україну, а в серпні 2022 року став служити окупантам. Підозрюваний передавав скріншоти Google Maps із зазначеними геолокаціями місць знаходження позицій ЗСУ, техніки та складів з боєприпасами на території Дружківки та Покровського району Донецької області.