Отряд украинских пожарных вылетел в Грецию

В соответствии с указом президента Украины Владимира Зеленского, сотня спасателей ГСЧС полетели в Грецию . Сегодня в стране борются с масштабными лесными пожарами.

"Все вы имеете опыт борьбы с огнем в Зоне отчуждения, на Харьковщине, Луганщине. Сейчас он нужен нашим греческим коллегам. Я вам желаю успехов и сил для этой борьбы. Какие бы перед вами ни стояли задачи, главное помните о безопасности", - обратился председатель ГСЧС Николай Чечеткин к отряду пожарных.

Стоит отметить, что в целом в Грецию полетели сотня спасателей ГСЧС, которые были обеспечены всем необходимым оборудованием. В состав отряда вошли пожарные Киева и еще девяти областей Украины.