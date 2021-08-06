ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Отряд украинских пожарных вылетел в Грецию

Новина українською →
Киев, Пятница 06 августа 2021 18:23
Отряд украинских пожарных вылетел в Грецию Фото: отряд украинских пожарных вылетел в Грецию (фото mvs.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В соответствии с указом президента Украины Владимира Зеленского, сотня спасателей ГСЧС полетели в Грецию. Сегодня в стране борются с масштабными лесными пожарами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Все вы имеете опыт борьбы с огнем в Зоне отчуждения, на Харьковщине, Луганщине. Сейчас он нужен нашим греческим коллегам. Я вам желаю успехов и сил для этой борьбы. Какие бы перед вами ни стояли задачи, главное помните о безопасности", - обратился председатель ГСЧС Николай Чечеткин к отряду пожарных.

Стоит отметить, что в целом в Грецию полетели сотня спасателей ГСЧС, которые были обеспечены всем необходимым оборудованием. В состав отряда вошли пожарные Киева и еще девяти областей Украины.

Фото: отряд украинских пожарных вылетел в Грецию (фото mvs.gov.ua)

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что Украина приняла решение помочь Греции в борьбе с лесными пожарами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Македония Греция Пожар
NEWS
Угрожавшего взорвать Кабмин арестовали
Угрожавшего взорвать Кабмин арестовали
DAILY
Локдаун "Дельта". Почему в Украине нужна обязательная вакцинация
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Локдаун "Дельта". Почему в Украине нужна обязательная вакцинация