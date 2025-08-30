Отруює ґрунти, воду і повітря. Що відбувається з довкіллям через війну

Війна в Україні завдає масштабної шкоди довкіллю, впливаючи на якість повітря, води та ґрунтів. Десятирічна війна призвела до проявів екоциду, техногенних катастроф, руйнування промислових об’єктів і природоохоронних територій.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла еколог Тетяна Тимочко .

Вона звертає увагу на те, що загарбники підривали дамби та гідроспоруди, зокрема Каховську ГЕС, а окупація Запорізької АЕС створює ядерну загрозу.

Валив війни на атмосферу, воду та ґрунти

Вибухи та пожежі спричинили викиди токсичних газів, важких металів і дрібнодисперсного пилу, що за три роки додало в атмосферу понад 229 млн тонн CO₂-еквіваленту.

Водні ресурси зазнали катастрофічних наслідків: важкі метали потрапляють у Дніпро та Чорне море, а понад чотири мільйони людей втратили доступ до безпечної питної води.

Ґрунти потерпають від ерозії, забруднення важкими металами, нафтопродуктами та залишками вибухівки. Родючі чорноземи втрачають структуру і біорізноманіття мікроорганізмів, а мінні поля блокують сільське господарство. Це створює довгострокові ризики для здоров’я людей та продовольчої безпеки.

Наслідки негативного впливу

Тимочко попередила, що городина, вирощена біля зон бойових дій, може бути небезпечною через накопичення токсичних елементів у рослинах. Навіть після завершення війни відновлення сильно забруднених ґрунтів може займати десятиліття. Частина земель буде придатна до сільськогосподарського використання лише після розмінування, ґрунтової рекультивації та постійного моніторингу.

За даними еколога, 20% природоохоронних територій України постраждали від війни, 812 заповідних територій наразі в небезпеці, а 0,9 млн га потребують відновлення.

Тимочко наголошує, що навіть після війни повернення земель до безпечного агровикористання потребуватиме часу, очищення та постійного контролю за станом довкілля.