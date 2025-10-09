Отруйний дим стелиться полями. На лінії фронту пошкоджено трубу з аміаком: що відомо

"Транспортування аміаку цією ділянкою зупинене ще з 2014 року. Спостерігається білий дим - це може свідчити про витік залишків аміаку, який триватиме до падіння надлишкового тиску; це може зайняти декілька днів", - йдеться у дописі.

Донецька ОДА наголосила, що життю людей нічого не загрожує. Водночас обстежити місце обстрілу неможливо, оскільки воно знаходиться на тимчасово окупованій території.

Місцевих жителів закликали зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці у разі відчутного запаху.

Раніше сьогодні російське міноборони опублікувало відео з білим димом, який стелиться полем. Росіяни традиційно звинуватили українських військових у нібито підриву аміакопроводу.