Ядовитый дым стелется полями. На линии фронта повреждена труба с аммиаком: что известно

"Транспортировка аммиака на этом участке остановлена еще с 2014 года. Наблюдается белый дым - это может свидетельствовать об утечке остатков аммиака, который продлится до падения избыточного давления; это может занять несколько дней", - говорится в сообщении.

Донецкая ОГА отметила, что жизни людей ничего не угрожает. В то же время обследовать место обстрела невозможно, поскольку оно находится на временно оккупированной территории.

Местных жителей призвали закрыть окна и ограничить пребывание на улице в случае ощутимого запаха.

Ранее сегодня российское минобороны опубликовало видео с белым дымом, который стелется по полю. Россияне традиционно обвинили украинских военных в якобы подрыве аммиакопровода.