RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Ядовитый дым стелется полями. На линии фронта повреждена труба с аммиаком: что известно

Фото: утечка остатков аммиака на поврежденном участке продлится несколько дней (facebook.com/DSNSZP)
Автор: Валерий Ульяненко

В Донецкой области был поврежден магистральный аммиакопровод "Тольятти-Одесса" между Русиным Яром и Яблоновкой Ильиновской громады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Донецкой областной государственной администрации в Facebook.

"Транспортировка аммиака на этом участке остановлена еще с 2014 года. Наблюдается белый дым - это может свидетельствовать об утечке остатков аммиака, который продлится до падения избыточного давления; это может занять несколько дней", - говорится в сообщении.

Донецкая ОГА отметила, что жизни людей ничего не угрожает. В то же время обследовать место обстрела невозможно, поскольку оно находится на временно оккупированной территории.

Местных жителей призвали закрыть окна и ограничить пребывание на улице в случае ощутимого запаха.

Ранее сегодня российское минобороны опубликовало видео с белым дымом, который стелется по полю. Россияне традиционно обвинили украинских военных в якобы подрыве аммиакопровода.

 

Обстрел Украины 9 октября

Напомним, в ночь на сегодня, 9 октября, в результате очередного российского удара дронами в Одесской области вспыхнули масштабные пожары. Оккупанты попали в порт, пять человек получили ранения, произошло обесточивание.

По словам главы ОВА, большинство вражеских целей было уничтожено силами противовоздушной обороны, однако есть повреждения гражданской, портовой и энергетической инфраструктуры.

Российские оккупанты попали по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области. В результате обстрела зафиксированы значительные повреждения.

В ночь на сегодня РФ атаковала дронами и Черноморск Одесской области. В результате обстрела город и окрестные села остались без света.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьВойна в Украине