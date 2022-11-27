Отруєння чадним газом: як уберегтися та що робити до приїзду "швидкої"

Зазначається, що чадний газ виділяється при роботі двигунів авто, дров'яних, газових, вугільних печей, бензинових генераторів, камінів, вугільних грилів, газових водонагрівачі, гасових обігрівачів тощо.

Оксид вуглецю (тобто чадний газ) - токсичний, він не має кольору, запаху чи смаку, але може бути смертельним для людини. У кровоносній системі газ змішується з гемоглобіном, тому кисень не потрапляє до тканин.

Симптоми отруєння чадним газом:

головний біль;

нудота;

прискорене дихання;

слабкість, відчуття втоми;

запаморочення;

сплутаність свідомості.

Що робити при отруєнні

Якщо ви відчуваєте перші симптоми отруєння, необхідно вимкнути всі прилади, крім електричних. Відкрити вікна та провітрити приміщення. Викличіть аварійну газову службу за номером 104.

Як допомогти потерпілому

Спершу необхідно викликати швидку допомогу за номером 103. Винесіть та допоможіть постраждалому вийти на вулицю або туди, де є свіже повітря.

Покладіть постраждалого на поверхню, а під головою розмістіть подушку. Розстебніть комір і пояс.

Як убезпечитися від отруєння

До використання газових та інших приладів необхідно ставитися вкрай обережно. Не залишайте їх увімкненими без нагляду, регулярно перевіряйте обладнання, вентиляцію та димоходи. Якщо у помешканні є піч, то завжди відкривайте заслінку, не спалюйте у них нічого, якщо не під'єднана вентиляція.

Не встановляйте електровитяжку та газову колонку в одному приміщенні. Придбайте прилад для вимірювання концентрації чадного газу.

Не використовуйте генератори та бензинові двигуни на відстані менше ніж 6 метрів від вікон, дверей чи вентиляції.