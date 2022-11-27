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Отравление угарным газом: как уберечься и что делать до приезда "скорой"

Фото: в Минздраве дали советы, что делать при отравлении угарным газом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Из-за обстрелов энергетической сети и частых отключений света украинцы стали чаще использовать генераторы, печки и другие нагревательные приборы. Это в свою очередь повышает риск отравления угарным газом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения в Facebook.

Отмечается, что угарный газ выделяется при работе двигателей авто, дровяных, газовых, угольных печей, бензиновых генераторов, каминов, угольных грилей, газовых водонагревателей, керосиновых обогревателей.

Оксид углерода (т.е. угарный газ) - токсичен, он не имеет цвета, запаха или вкуса, но может быть смертельным для человека. В кровеносной системе газ смешивается с гемоглобином, поэтому кислород не попадает в ткани.

Симптомы отравления угарным газом:

  • головная боль;
  • тошнота;
  • учащенное дыхание;
  • слабость, чувство усталости;
  • головокружение;
  • спутанность сознания.

Что делать при отравлении

Если вы чувствуете первые симптомы отравления, необходимо выключить все приборы, кроме электрических. Откройте окна и проветрите помещение. Вызовите аварийную газовую службу по номеру 104.

Как помочь пострадавшему

Для начала необходимо вызвать скорую помощь по номеру 103. Вынесите и помогите пострадавшему выйти на улицу или туда, где есть свежий воздух.

Уложите пострадавшего на поверхность, а под головой разместите подушку. Расстегните воротник и пояс.

Как уберечься от отравления

К использованию газовых и других приборов следует относиться крайне осторожно. Не оставляйте их без присмотра, регулярно проверяйте оборудование, вентиляцию и дымоходы. Если в доме есть печь, то всегда открывайте заслонку, не сжигайте в них ничего, если не подключена вентиляция.

Не устанавливайте электровытяжку и газовую колонку в одном помещении. Купите прибор для измерения концентрации угарного газа.

Не используйте генераторы и бензиновые двигатели на расстоянии менее 6 метров от окон, дверей или вентиляции.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как не замерзнуть дома при отсутствии отопления.

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