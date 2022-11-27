Отравление угарным газом: как уберечься и что делать до приезда "скорой"

Отмечается, что угарный газ выделяется при работе двигателей авто, дровяных, газовых, угольных печей, бензиновых генераторов, каминов, угольных грилей, газовых водонагревателей, керосиновых обогревателей.

Оксид углерода (т.е. угарный газ) - токсичен, он не имеет цвета, запаха или вкуса, но может быть смертельным для человека. В кровеносной системе газ смешивается с гемоглобином, поэтому кислород не попадает в ткани.

Симптомы отравления угарным газом:

головная боль;

тошнота;

учащенное дыхание;

слабость, чувство усталости;

головокружение;

спутанность сознания.

Что делать при отравлении

Если вы чувствуете первые симптомы отравления, необходимо выключить все приборы, кроме электрических. Откройте окна и проветрите помещение. Вызовите аварийную газовую службу по номеру 104.

Как помочь пострадавшему

Для начала необходимо вызвать скорую помощь по номеру 103. Вынесите и помогите пострадавшему выйти на улицу или туда, где есть свежий воздух.

Уложите пострадавшего на поверхность, а под головой разместите подушку. Расстегните воротник и пояс.

Как уберечься от отравления

К использованию газовых и других приборов следует относиться крайне осторожно. Не оставляйте их без присмотра, регулярно проверяйте оборудование, вентиляцию и дымоходы. Если в доме есть печь, то всегда открывайте заслонку, не сжигайте в них ничего, если не подключена вентиляция.

Не устанавливайте электровытяжку и газовую колонку в одном помещении. Купите прибор для измерения концентрации угарного газа.

Не используйте генераторы и бензиновые двигатели на расстоянии менее 6 метров от окон, дверей или вентиляции.