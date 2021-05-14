Отрицательный баланс внешней торговли Украины вырос в четыре раза

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в первом квартале 2021 года составило 1049,3 млн долларов. Это в четыре раза больше, чем в первом квартале 2020 года - 246,6 млн долларов.

По данным статистического ведомства, экспорт товаров и услуг из Украины за первый квартал 2021 год составил 15784,9 млн долларов, что на 7,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, импорт вырос на 12,9% до 16834,2 млн долларов.

Напомним, по данным Госстата, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2020 году составило 255,5 млн долларов. Это в 14 раз меньше, чем в 2019 году - 3689,1 млн долларов.

Отметим, по данным НБУ, индекс мировых цен на товары украинского экспорта (ЕСРІ) к началу 2021 года достиг максимального уровня за последние почти восемь лет.

Как сообщало РБК-Украина, по предварительным данным Государственной таможенной службы, объем внешней торговли товарами в январе-апреле 2021 года составил 39,511 млрд долларов. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года (32,953 млрд долларов).