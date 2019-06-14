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Торговый дефицит Украины с начала года превысил 2 млрд долларов

Новости » Экономика    14.06.2019 - 17:20
Торговый дефицит Украины с начала года превысил 2 млрд долларов
Фото: Экспорт зерна (cfts.org.ua)

Импорт товаров растет более высокими темпами, чем экспорт

Экспорт товаров и услуг из Украины за январь-апрель 2019 года составил 16363,8 млн долларов, что на 6,0% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, импорт вырос на 9,3% до 18456,9 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

Торговый дефицит Украины с начала года превысил 2 млрд долларов

www.ukrstat.gov.ua

По данным статистического ведомства, отрицательное сальдо составило 2093,1 млн долларов (за 4 месяца 2018 года также отрицательное - 1441,4 млн долларов.).

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,89 (в январе-апреле 2018 года - 0,91).

Торговый дефицит Украины с начала года превысил 2 млрд долларов

www.ukrstat.gov.ua

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 208 стран мира.

Отметим, по предварительным данным Государственной фискальной службы, отрицательное сальдо внешней торговли товарами за 5 месяцев составляет 2,398 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Государственной службы статистики, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2018 году составило 5826,1 млн долларов, что в 2,3 раза больше, чем в 2017 году (2501,1 млн долларов).

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