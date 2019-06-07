Негативное сальдо внешней торговли выросло до 2,4 млрд долларов

Фото: Экспорт зерновых через порты Украины (cfts.org.ua)

Таможня обнародовала данные по внешней торговле товарами за январь-май 2019 года

Объем внешней торговли товарами Украины в январе-мае 2019 года составил 44,192 млрд долларов, что на 8% больше, чем в январе-мае 2018 года (40,835 млрд долларов). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные таможенной статистики Государственной фискальной службы.

Согласно данным ГФС, экспорт товаров из Украины за первые пять месяцев вырос на 7% до 20,897 млрд долларов, импорт - на 8% до 23,295 млрд долларов. Отрицательное сальдо внешней торговли составляет 2,398 млрд долларов.

Самую большую долю в экспорте товаров занимают продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция - 8,893 млрд долларов, или 42,6% от общего экспорта. На втором месте - металлы и изделия из них 4,710 млрд долларов (22,5%).

Самую большую долю в импорте товаров занимают машины, оборудование и транспорт - 7,448 млрд долларов, или 32,0% от общего импорта. На втором месте химическая продукция - 4,769 млрд долларов (20,5%).

sfs.gov.ua

Напомним, по данным Государственной службы статистики, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2018 году составило 5826,1 млн долларов, что в 2,3 раза больше, чем в 2017 году (2501,1 млн долларов).

Согласно прогнозу НБУ, замедление внешнего спроса и мировой торговли приведет к сдерживанию роста цен на украинский экспорт.