Торговий дефіцит України з початку року перевищив 2 млрд доларів

Імпорт товарів зростає більш високими темпами, ніж експорт
Експорт товарів та послуг з України за січень-квітень 2019 року становив 16363,8 млн доларів, що на 6,0% більше порівняно з аналогічнім періодом 2018 року, імпорт зріс на 9,3% до 18456,9 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.
www.ukrstat.gov.ua
За даними статистичного відомства, негативне сальдо становило 2093,1млн доларів (за 4 місяці 2018 року також негативне - 1441,4 млн доларів.).
Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,89 (у січні-квітні 2018 року - 0,91).
www.ukrstat.gov.ua
Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 208 країн світу.
Відзначимо, за попередніми даними Державної фіскальної служби, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за 5 місяців становить 2,398 млрд доларів.
Як повідомляло РБК-Україна, за даними Державної служби статистики, від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2018 році склало 5826,1 млн доларів, що в 2,3 рази більше, ніж у 2017 році (2501,1 млн доларів).