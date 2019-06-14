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Торговий дефіцит України з початку року перевищив 2 млрд доларів

Новини » Економіка    14.06.2019 - 17:20
Торговий дефіцит України з початку року перевищив 2 млрд доларів
Фото: Експорт зерна (cfts.org.ua)

Імпорт товарів зростає більш високими темпами, ніж експорт

Експорт товарів та послуг з України за січень-квітень 2019 року становив 16363,8 млн доларів, що на 6,0% більше порівняно з аналогічнім періодом 2018 року, імпорт зріс на 9,3% до 18456,9 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

Торговий дефіцит України з початку року перевищив 2 млрд доларів

www.ukrstat.gov.ua

За даними статистичного відомства, негативне сальдо становило 2093,1млн доларів (за 4 місяці 2018 року також негативне - 1441,4 млн доларів.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,89 (у січні-квітні 2018 року - 0,91).

Торговий дефіцит України з початку року перевищив 2 млрд доларів

www.ukrstat.gov.ua

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 208 країн світу.

Відзначимо, за попередніми даними Державної фіскальної служби, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за 5 місяців становить 2,398 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Державної служби статистики, від'ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2018 році склало 5826,1 млн доларів, що в 2,3 рази більше, ніж у 2017 році (2501,1 млн доларів).

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Новини України Державна служба статистикиторговлясальдо
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