Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса за 9 месяцев выросло до 3,45 млрд долларов

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Импорт товаров растет более высокими темпами, чем экспорт

Экспорт товаров и услуг из Украины за январь-сентябрь 2018 года составил 41705,0 млн долларов, что на 9,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, импорт вырос на 15,0% до 45155,0 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики. www.ukrstat.gov.ua

По данным статистического ведомства, отрицательное сальдо составило 3450,0 млн долларов (за 9 месяцев 2017 года также отрицательное - 1112,5 млн долларов.).

За 9 месяцев 2018 года отрицательное сальдо торговли товарами составило 6468,7 млн долларов (год назад также отрицательное 4009,1 млн долларов).

В то же время положительное сальдо в сфере услуг составило 4632,1 млн долларов (за 9 месяцев 2017 года также положительное 3920,9 млн долларов).

Напомним, по данным Национального банка Украины, платежный баланс в сентябре 2018 года сведен с дефицитом на уровне 582 млн долларов. Как отметили в НБУ, дефицит текущего счета платежного баланса в сентябре расширился до 1,7 млрд долларов на фоне ухудшения динамики экспорта и значительных плановых выплат по обслуживанию государственного долга.

Отметим, по предварительным данным Государственной фискальной службы, отрицательное сальдо внешней торговли за 10 месяцев составляет 7,595 млрд долларов.