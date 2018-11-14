Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу за 9 місяців зросло до 3,45 млрд доларів

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Імпорт товарів зростає більш високими темпами, ніж експорт

Експорт товарів та послуг з України за січень-вересень 2018 року становив 41705,0 млн доларів, що на 9,3% більше порівняно з аналогічнім періодом 2017 року, імпорт зріс на 15,0% до 45155,0 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

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За даними статистичного відомства, негативне сальдо становило 3450,0 млн доларів (за 9 місяців 2017 року також негативне - 1112,5 млн доларів.).

За 9 місяців 2018 року негативне сальдо торгівлі товарами становило 6468,7 млн доларів (рік тому також негативне 4009,1 млн доларів).

У той же час позитивне сальдо у сфері послуг становило 4632,1 млн доларів (за 9 місяців 2017 року також позитивне 3920,9 млн доларів).

Нагадаємо, за даними Національного банку України, платіжний баланс у вересні 2018 року зведений з дефіцитом на рівні 582 млн доларів. Як відзначили в НБУ, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у вересні розширився до 1,7 млрд доларів на тлі погіршення динаміки експорту та значних планових виплат з обслуговування державного боргу.

Відзначимо, за попередніми даними Державної фіскальної служби, негативне сальдо зовнішньої торгівлі за 10 місяців становить 7,595 млрд доларів.