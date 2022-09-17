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Отрицала войну. В Первомайске поклонница "русского мира" пойдет под суд

Фото: в Первомайске будут судить поклонницу "русского мира" (facebook com patrolpolice gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Жительница Николаевской области пойдет под суд за пророссийскую позицию. Ей грозит до 5 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Николаевской области.

По данным следствия, 53-летняя жительница Первомайского района с апреля по июнь 2022 года распространяла информацию в поддержку российской армии.

В запретной в Украине соцсети "Одноклассники" она прославляла действия оккупантов. Также поклонница "русского мира" распространяла ссылки из российских социальных групп.

Прокуратуру закончила расследование по ч. 2 ст. 436-2 УК Украины. Обвинительный акт был передан в суд. Женщине грозит до 5 лет тюремного заключения с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, полиция задержала в Приморском Запорожской области 20 вероятных коллаборантов.

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