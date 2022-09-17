Заперечувала війну. У Первомайську прихильниця "русского мира" піде під суд

Жителька Миколаївської області піде під суд за проросійську позицію. Їй загрожує до 5 років в'язниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Миколаївської області.
За даними слідства, 53-річна жителька Первомайського району з квітня по червень 2022 року поширювали інформацію у підтримку російської армії.
У забороненій в Україні соцмережі "Одноклассники" вона прославляла дії окупантів. Також прихильниця "русского мира" поширювала посилання з російських соціальних груп.
Прокуратуру закінчила розслідування за ч. 2 ст. 436-2 КК України. Обвинувачувальний акт передали до суду. Жінці загрожує до 5 років тюремного ув'язнення з конфіскацією майна або без такої.
Нагадаємо, поліція затримала у Приморському Запорізької області 20 ймовірних колаборантів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.