Отримують надбавку у 50%: хто має відповідати за військовий облік на підприємствах

Підприємства зобов'язані організовувати облік призовників, військовозобов’язаних і резервістів відповідно до чинного законодавства. Керівники мають призначити спеціальних працівників, які відповідатимуть за це.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву начальника відділення військового обліку Тернопільського ОТЦК майора Андрія Новака під час брифінгу.
За його словами, на підприємстві за облік відповідає призначена особа або, у разі наявності понад 500 військовозобов'язаних працівників, спеціальна група. Їхні обов’язки визначаються наказом керівника підприємства.
Таким співробітникам передбачена доплата до 50% посадового окладу. Крім того, закон зобов’язує їх проходити підвищення кваліфікації з питань військового обліку раз на п’ять років.
Військовий облік на підприємствах є важливим елементом забезпечення обороноздатності держави. Він передбачає ведення даних про мобілізаційні ресурси за місцем роботи, навчання чи служби.
Раніше ми писали, що ставлення чоловіків до мобілізації в Україні суттєво різниться – одні добровільно звертаються до ТЦК, тоді як інших доводиться залучати примусово. РБК-Україна розповідало, чим відрізняється ставлення до мобілізації українців.
Нагадаємо, начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін висловив свою позицію щодо критики на адресу працівників військкоматів, яка виникла в контексті мобілізаційних заходів під час війни.
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