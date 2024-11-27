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Отримують надбавку у 50%: хто має відповідати за військовий облік на підприємствах

Фото: Військовий облік в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Підприємства зобов'язані організовувати облік призовників, військовозобов’язаних і резервістів відповідно до чинного законодавства. Керівники мають призначити спеціальних працівників, які відповідатимуть за це.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву начальника відділення військового обліку Тернопільського ОТЦК майора Андрія Новака під час брифінгу.

За його словами, на підприємстві за облік відповідає призначена особа або, у разі наявності понад 500 військовозобов'язаних працівників, спеціальна група. Їхні обов’язки визначаються наказом керівника підприємства. 

Таким співробітникам передбачена доплата до 50% посадового окладу. Крім того, закон зобов’язує їх проходити підвищення кваліфікації з питань військового обліку раз на п’ять років.

Військовий облік на підприємствах є важливим елементом забезпечення обороноздатності держави. Він передбачає ведення даних про мобілізаційні ресурси за місцем роботи, навчання чи служби.

Раніше ми писали, що ставлення чоловіків до мобілізації в Україні суттєво різниться – одні добровільно звертаються до ТЦК, тоді як інших доводиться залучати примусово. РБК-Україна розповідало, чим відрізняється ставлення до мобілізації українців.

Нагадаємо, начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін висловив свою позицію щодо критики на адресу працівників військкоматів, яка виникла в контексті мобілізаційних заходів під час війни.

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Мобілізація в УкраїніВійськовий облік