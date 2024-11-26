Чекають на повістки: у чому різниця між примусово мобілізованими та добровольцями
Ставлення чоловіків до мобілізації в Україні значно відрізняється. Між тими, хто добровільно звертається до ТЦК, й тими, кого доправляють примусово, є велика різниця.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на інтерв’ю речниці Чернівецького ТЦК Тетяни Гайдащук "Суспільному".
За словами Гайдащук, серед мобілізованих є чимало чоловіків, які спокійно ставляться до отримання повістки. Деякі з них навіть сприймають це як свій обов’язок й, коли отримують повістку, спокійно йдуть до ТЦК. Воно зазначає, що є й ті, хто, здається, чекав цього моменту.
Речниця згадала про випадок, коли дружина одного з мобілізованих звинуватила ТЦК у незаконних діях. Однак згодом з’ясувалося, що призов відбувся законно, і чоловік пішов до навчального центру. Уже через тиждень його дружина ним пишалася, викладала фото, який її чоловік молодець і воїн.
Водночас вона зазначає, що відсутність мотивації служити – це скоріше маніпуляції.
"Якщо будь-якого чоловіка запитати: "Чому ти не захищаєш Україну?", то він обов'язково знайде якісь причини. Наприклад, скаже: "Чому депутати не воюють?". Хоча депутати воюють. Або скаже: "Тому, що мені щось не подобається в роботі ТЦК!" – говорить Гайдащук.
Однак, усі українці знають, що доєднатися до війська можна не лише через ТЦК. Це можна зробити, звернувшись напряму до військової частини. Також важливо пам’ятати, що ворог насувається у напрямку дому кожного українця і надзвичайно важливо зупинити його.
Раніше РБК-Україна розповідало, що українців можуть викликати до територіальних центрів комплектування з різних причин, і це не завжди пов'язано з мобілізацією. Серед причин виклику: постановка на військовий облік, проходження медичної комісії для визначення придатності до служби, уточнення персональних даних, призов на військову службу за мобілізацією.
Також ми писали, що з 1 грудня 2024 року в Україні запрацюють оновлені правила бронювання військовозобов’язаних. Процедура проходитиме виключно через портал "Дія". Критично важливі підприємства повинні підтвердити свій статус до 28 лютого 2025 року. Перевірка, яка тривала у жовтні, виявила, що 5% підприємств втратили свій статус через зловживання, необґрунтоване зниження зарплат або фіктивні заявки на бронювання.
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