Получают надбавку в 50%: кто должен отвечать за военный учет на предприятиях

По его словам, на предприятии за учет отвечает назначенное лицо или, при наличии более 500 военнообязанных работников, специальная группа. Их обязанности определяются приказом управляющего компании.

Таким сотрудникам предусмотрена доплата до 50% должностного оклада. Кроме того, закон обязывает их проходить повышение квалификации по военному учету раз в пять лет.

Военный учет на предприятиях является важнейшим элементом обеспечения обороноспособности государства. Он предусматривает ведение данных о мобилизационных ресурсах по месту работы, учебы или службы.