"Сердечок у соцмережах замало". В ТЦК відповіли на хейт щодо працівників військкоматів

Начальник групи комунікацій Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін відреагував на хейт щодо працівників військкоматів на тлі мобілізаційних процесів під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ТЦК та СП у Facebook.

Що саме розповіли у Полтавському обласному ТЦК

Майор Істомін нагадав, що військовослужбовці, які проходять військову службу в ТЦК та СП:

перевіряють документи громадян на вулицях

нагадують мешканцям мирних міст про обов'язок захищати свою країну

"Переважна більшість з них мають бойовий досвід, але після отримання висновку ВЛК про обмежену придатність були змушені перевестися до тилового підрозділу - ТЦК та СП", - уточнив військовий.

Він зауважив, що українці по-різному бачать роботу ТЦК.

"Люди казали, що начальниками ТЦК повинні бути бойові командири - це сталося. Потім інші почали казати, що ці бойові командири потрібніші на фронті. Казали, що на вулицях роздають повістки здорові хлопці, які можуть виконувати завдання на фронті, натомість здійснювати заходи оповіщення можуть воїни після поранень - це сталося", - пояснив Істомін.

Водночас, за його словами, "інші люди почали казати, що це неповага до воїнів, які пройшли бої з російськими окупантами, отримали поранення й стали обмежено придатними до військової служби, але, роздаючи на вулицях повістки, персонально отримують весь негатив, спрямований на ТЦК".

"Люди багато що кажуть, багато чим виправдовують своє небажання захищати Батьківщину. Але ж усі розуміють, що це - лише виправдання. Ось і знаходять винних в особі військовослужбовців ТЦК", - наголосив начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП.

Він додав, що за такої ситуації "одразу ті, кому пересічні громадяни всіляко бажали здоров'я та дякували за захист, перетворюються на об'єкт для кпинів і ненависті".

Майор зауважив, що ненависть іде від тих, хто не хоче помічати війни.

"А тут до них підходять військовослужбовці ТЦК і кажуть: "А війна, знаєш, досі триває. І того, що ти ставиш Збройним силам віртуальні сердечка в соцмережах або навіть донатиш по 50 гривень щотижня, замало. Пішли з нами, нам потрібне поповнення", - пояснив військовослужбовець.

На його думку, "оце постійне нагадування про те, що війна не десь там, а буквально за порогом, і викликає таку реакцію".

"Військовослужбовці ТЦК - такий собі місточок, який пов'язує тих, хто не хоче на війну, з тими, хто на війні і яким конче потрібне підкріплення. Нагадаємо, що найкраща подяка Збройним силам від громадян - особиста допомога у відбитті ворожої збройної агресії", - підсумували у ТЦК.

Допис ТЦК (скриншот: facebook.com/Poltavskyi.TCK)