Отримують бронь, а тоді йдуть на навчання. В МОН розповіли про кадрову кризу на підприємствах

Головне: Масштабний кадровий голод: Нестачу працівників зараз гостро відчувають абсолютно всі галузі економіки України.

Нестачу працівників зараз гостро відчувають абсолютно всі галузі економіки України. Бронювання та зарплата авансом: Через дефіцит кадрів підприємства готові брати людей без досвіду.

Через дефіцит кадрів підприємства готові брати людей без досвіду. Бум навчання дорослих: Повернення дорослих за парти профтехів для швидкої зміни професії стало новим трендом в Україні.

Повернення дорослих за парти профтехів для швидкої зміни професії стало новим трендом в Україні. Економічний ефект: Дослідження Світового банку, яке охопило понад 50 тисяч українців, підтвердило: у більшості громадян, які пройшли перекваліфікацію за державними ваучерами, суттєво зросли доходи.

Дефіцит кадрів посилюється

За словами посадовця, проблема нестачі працівників на ринку праці продовжує загострюватися. Кадровий голод сьогодні відчувають практично всі галузі економіки.

"Нестачу працівників відчувають в кожній галузі. Якщо назвати одну, то в іншій вийдуть і скажуть, що не вистачає і у них", - пояснив заступник міністра.

Робота, бронювання і лише потім навчання

Як приклад нових підходів до пошуку працівників Завгородній навів досвід Івано-Франківська.

Там громадська організація, створена за підтримки місцевих підприємців, шукає дорослих людей, які готові працювати у промисловості. Їх одразу офіційно працевлаштовують, забезпечують мінімальною зарплатою та бронюванням, після чого направляють на професійне навчання.

"Беруть на роботу тих, хто готовий вчитися, забезпечують їх усім необхідним, супроводжують під час іспитів", - розповів він.

Навчання проходить на базі Вищого професійного училища №21, де створили сучасну виробничу майстерню.

Дорослі все частіше повертаються за парти

За словами Завгороднього, схожі приклади є і в інших регіонах. Зокрема, в одному із закладів професійної освіти Дніпра за рік майже 500 дорослих проходять короткострокові курси та програми підвищення кваліфікації.

"Ще три роки тому важко було уявити, що в закладах професійної освіти навчатимуться сотні дорослих. Зараз це реальність", - наголосив посадовець.

Він порівняв цю модель із американськими Community Colleges, де люди можуть швидко отримати нову професію або перекваліфікуватися.

Навчання допомагає збільшити доходи

Нещодавно результати програм навчання дорослих проаналізували представники Світового банку. Дослідження охопило понад 50 тисяч українців, які навчалися за ваучерами від Державної служби зайнятості та Міністерства економіки.

За словами Завгороднього, більшість із них уже мали роботу, однак після навчання або змінили місце працевлаштування, або почали заробляти більше.

У МОН вважають, що це є прямим доказом ефективності інвестицій у професійну освіту та перекваліфікацію дорослих.