Єдиний заклад на країну. Де готують рідкісних фахівців і куди йдуть вчитись дорослі

В Україні досі збереглися унікальні навчальні заклади, де навчають професіям, яких більше немає ніде в країні. Водночас дедалі більше дорослих українців повертаються за парти, щоб отримати нову спеціальність і підвищити зарплату.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра освіти і науки Дмитро Завгородній.

Головне: Унікальні спеціальності: В Україні досі готують фахівців рідкісних напрямків.

В Україні досі готують фахівців рідкісних напрямків. Гроші та бронювання: Через дедфіцит кадрів роботодавці готові наймати людей без досвіду. В Івано-Франківську дорослих спочатку працевлаштовують на заводи, забезпечують мінімальною зарплатою і бронюванням, а вже потім вчать на курсах.

Через дедфіцит кадрів роботодавці готові наймати людей без досвіду. В Івано-Франківську дорослих спочатку працевлаштовують на заводи, забезпечують мінімальною зарплатою і бронюванням, а вже потім вчать на курсах. Американська модель: Навчання дорослих стало новим трендом в Україні (подібно до Community Colleges у США). Лише в одному з профтехів Дніпра щороку перекваліфікацію проходять близько 500 дорослих студентів.

Де навчають рідкісних спеціалістів

За словами посадовця, в Україні працюють заклади освіти, які готують фахівців для окремих галузей, зокрема для залізничного транспорту, а також майбутніх працівників морського та річкового флоту.

Однак є й зовсім унікальні професії.

"Є дуже цікавий унікальний приклад - це центр навчання вітражників. Вони зберегли таку унікальну професію, яка викладається лише в одному єдиному навчальному закладі у Львові", - розповів Завгородній.

Такі спеціалісти займаються відновленням та реставрацією вітражів.

Ще однією рідкісною професією залишаються ювеліри. За словами заступника міністра, на всю країну їх готують лише два навчальні заклади, один із яких працює у Києві.

Дефіцит кадрів відчувають майже всі галузі

У МОН зазначають, що проблема нестачі працівників останніми роками лише посилюється.

За словами Завгороднього, сьогодні роботодавці шукають фахівців практично в усіх сферах економіки. Через дефіцит кадрів компанії дедалі частіше готові наймати людей без необхідної кваліфікації та оплачувати їхнє навчання.

Дорослих працевлаштовують ще до початку навчання

Одним із прикладів нових підходів до підготовки кадрів посадовець назвав Івано-Франківськ.

Там громадська організація за підтримки місцевих підприємств шукає дорослих людей, які готові працювати у промисловості. Їх спочатку працевлаштовують, забезпечують мінімальною зарплатою та бронюванням, а потім направляють на навчання.

Підготовка відбувається на базі Вищого професійного училища №21, де створено сучасну виробничу майстерню.

Після завершення короткострокових програм слухачі одразу виходять працювати на підприємства.



В Україні стає більше дорослих, які отримують освіту (колаж: РБК-Україна)

Навчання дорослих стає новим трендом

Схожа практика працює й у Дніпрі. За словами Завгороднього, лише в одному закладі професійної освіти щороку майже 500 дорослих проходять курси перепідготовки або підвищення кваліфікації.

У Міністерстві зазначають, що ще кілька років тому масове навчання дорослих у профтехах було рідкістю, але зараз цей напрямок активно розвивається.

Посадовець порівняв таку модель із американськими Community Colleges, які допомагають людям швидко отримати нову професію або перекваліфікуватися.