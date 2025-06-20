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В Україні змінили порядок виплати і доставки пенсій та грошової допомоги

Україна, П'ятниця 20 червня 2025 09:42
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В Україні змінили порядок виплати і доставки пенсій та грошової допомоги Фото: Пенсії на "Укрпошті" будуть виплачуватися за новим порядком (facebook_com_ukrposhta)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів змінив Порядок виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 18 червня 2025 р. № 726.

Згідно з документом відомість на виплату пенсій, грошової допомоги за списками доповнена словами: "Дата народження (день, місяць, рік) одержувача пенсії, грошової допомоги".

Виплати пенсій "Укрпоштою"

За даними ПФУ, у травні 2025 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 10 млн 333 тисяч осіб.

Одержувачі пенсій можуть отримувати виплати через відділення поштового зв'язку або на банківський рахунок.

Через поточні рахунки в банках пенсії отримують 8 млн 439,2 тисяч. Решта 1 млн 893,8 тисяч пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".

Одержувач виплати самостійно обирає спосіб отримання виплати, включно з будь-яким з уповноважених банків. Актуальний перелік банків розміщено на сайті Міністерства фінансів України.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках.

Згідно з документом, якщо уповноваженим банком проводилася фізична ідентифікація особи, банк повідомляє про дату до Пенсійного фонду України шляхом надсилання інформації в електронній формі.

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