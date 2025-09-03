Отримав вогнепальне поранення: ДБР розслідує загибель чоловіка при спробі перетину кордону

Працівники ДБР розслідують загибель військовозобов’язаного, який намагався незаконно перетнути українсько-молдовський кордон на території Одеської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.
За попередніми даними, 1 вересня близько 18:00 прикордонний наряд під час патрулювання кордону помітив двох чоловіків, які перелазили захисні споруди та рухалися у бік Молдови.
За повідомленням ДБР, на законні вимоги правоохоронців зупинитися чоловіки не відреагували. Під час переслідування прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів у бік порушників. Згодом було виявлено тіло одного з утікачів із вогнепальним пораненням, несумісним із життям. Іншого чоловіка прикордонники затримали на місці.
Загиблим виявився 23-річний харків’янин, при якому були паспорт для виїзду за кордон та особисті речі.
У межах кримінального провадження слідчі ДБР оглянули місце події, вилучили особисті речі загиблого та зброю, з якої здійснювалися постріли. Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини трагедії.
Раніше повідомлялось, що вчора, 2 вересня, під час незаконного перетину державного кордону в Одеській області загинув громадянин України. Як повідомили в ДПСУ, під час переслідування порушників кордону складом прикордонного наряду було здійснено попереджувальні постріли.
Окрім того, нещодавно прикордонники в Одеській області викрили жителя прикордоння, який організував канал незаконного переправлення чоловіків до Румунії.
Загалом, за даними ДПСУ, лише від початку 2025 року прикордонники затримали понад 13 тисяч осіб, які намагалися виїхати з України незаконно.