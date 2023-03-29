Не отримав гарантій від Китаю. Зеленський сказав, навіщо Путіну "ядерка" в Білорусі

Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпінем в Москві не отримав бажаних гарантій. І заява про розміщення Росією ядерної зброї в Білорусі сигналізує про це.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського в інтерв'ю Associated Press.

Він нагадав, що Китай протягом багатьох десятиліть був економічно і політично прихильним до Росії та забезпечував Путіну "дипломатичне прикриття", дотримуючись офіційної позиції нейтралітету у війні.

Так, минулого тижня Сі відвідав Путіна в Росії, піднявши перспективу того, що Пекін може бути готовий надати Москві зброю та боєприпаси, необхідні їй для поповнення її вичерпаних запасів, але поїздка лідера Китаю завершилася без такого оголошення.

Тож кілька днів потому Путін оголосив, що розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, що наближає ядерні запаси Кремля до території НАТО.

Зеленський прокоментував рішення російського диктатора, зазначивши, що "крок Путіна мав на меті відвернути увагу від відсутності гарантій, які він не отримав від Китаю"

"Що це означає? Це означає, що візит (Сі Цзіньпіня в Москву - ред.) був недобрим для Росії", - припустив український президент.

Нагадаємо, нещодавно глава Кремля Володимир Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі нібито на прохання самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка.

Додамо, в українській розвідці назвали заяву російського диктатора "підвищенням ставок" і зазначили, що світ не поведеться на ядерний шантаж Кремля.

Тим часом на Радбезі ООН 31 березня зберуться обговорити дані наміри РФ.

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