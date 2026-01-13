Отримав довічне. Російського військового засудили за страту українських полонених

Російського військовополоненого Сергія Тужилова з позивним "Алтай" засудили до довічного позбавлення волі за страту українських військовополонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що Тужилов був командиром гранатометного відділення мотострілецької роти 82-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ.

Деталі справи

Під час повторного вторгнення на Харківщину він разом з іншими російськими військовими зайняв територію Вовчанського агрегатного заводу. У червні 2024 року беззбройний український військовий, втративши орієнтацію в зоні бойових дій, потрапив на позиції ворога. Не маючи зброї та шансів на опір, він здався в полон.

Після допиту, ворог передав інформацію командуванню. Звідти надійшов наказ вбити полоненого. Саме Тужилов запропонував виконавця, детально інструктував, обрав місце страти, це контрольно-пропускний пункт на території заводу і особисто контролював страту – розстріл пострілом у голову.

На початку липня 2024 року ще двоє українських військових потрапили в полон. Їх прив’язали до стовпів на території заводу. Після допиту знову пролунав наказ на розстріл. Цього разу Тужилов особисто взяв участь у вбивстві. Разом з іншим військовим вони зробили постріли у потилицю полоненому.

Викриття злочинів

24 вересня 2024 року під час звільнення території заводу спецпідрозділи ГУР взяли російських військових у полон, серед них і "Алтая". Прокурори одразу зафіксували всі обставини злочинів і зібрали докази.

У суді він повторював, що лише виконував наказ. Але виконання очевидно злочинного наказу є свідомим воєнним злочином.

Рішення суду

Сьогодні, 13 січня, суд визнав Тужилова винним у жорстокому поводженні з військовополоненими, поєднаному з умисними вбивствами, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, та призначив максимальне покарання – довічне позбавлення волі.