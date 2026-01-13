ua en ru
Вт, 13 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Получил пожизненное. Российского военного осудили за казнь украинских пленных

Вторник 13 января 2026 14:24
UA EN RU
Получил пожизненное. Российского военного осудили за казнь украинских пленных Фото: российского военного осудили за казнь украинских пленных (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Российского военнопленного Сергея Тужилова с позывным "Алтай" приговорили к пожизненному лишению свободы за казнь украинских военнопленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что Тужилов был командиром гранатометного отделения мотострелковой роты 82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии ВС РФ.

Детали дела

Во время повторного вторжения на Харьковщину он вместе с другими российскими военными занял территорию Волчанского агрегатного завода. В июне 2024 года безоружный украинский военный, потеряв ориентацию в зоне боевых действий, попал на позиции врага. Не имея оружия и шансов на сопротивление, он сдался в плен.

После допроса, враг передал информацию командованию. Оттуда поступил приказ убить пленного. Именно Тужилов предложил исполнителя, подробно инструктировал, выбрал место казни, это контрольно-пропускной пункт на территории завода и лично контролировал казнь - расстрел выстрелом в голову.

В начале июля 2024 года еще двое украинских военных попали в плен. Их привязали к столбам на территории завода. После допроса снова прозвучал приказ на расстрел. На этот раз Тужилов лично принял участие в убийстве. Вместе с другим военным они произвели выстрелы в затылок пленному.

Разоблачение преступлений

24 сентября 2024 года во время освобождения территории завода спецподразделения ГУР взяли российских военных в плен, среди них и "Алтая". Прокуроры сразу зафиксировали все обстоятельства преступлений и собрали доказательства.

В суде он повторял, что только выполнял приказ. Но выполнение очевидно преступного приказа является сознательным военным преступлением.

Решение суда

Сегодня, 13 января, суд признал Тужилова виновным в жестоком обращении с военнопленными, соединенном с умышленными убийствами, совершенными по предварительному сговору группой лиц, и назначил максимальное наказание - пожизненное лишение свободы.

Военные преступления РФ

Россия неоднократно была уличена в убийствах украинских военнопленных, пытках и внесудебных казнях как на оккупированных территориях, так и непосредственно на линии фронта.

За последние месяцы украинские спецслужбы и международные правозащитные организации зафиксировали рост количества таких преступлений, особенно на самых горячих участках фронта, в частности в Донецкой области.

Так, в конце декабря в Покровском районе Донецкой области российские оккупанты расстреляли двух пленных украинских защитников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Суд Вторжение России в Украину
Новости
Почти 300 дронов и десятки ракет: в Воздушных силах раскрыли подробности ночной атаки
Почти 300 дронов и десятки ракет: в Воздушных силах раскрыли подробности ночной атаки
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году