Получил пожизненное. Российского военного осудили за казнь украинских пленных

Российского военнопленного Сергея Тужилова с позывным "Алтай" приговорили к пожизненному лишению свободы за казнь украинских военнопленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что Тужилов был командиром гранатометного отделения мотострелковой роты 82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии ВС РФ.

Детали дела

Во время повторного вторжения на Харьковщину он вместе с другими российскими военными занял территорию Волчанского агрегатного завода. В июне 2024 года безоружный украинский военный, потеряв ориентацию в зоне боевых действий, попал на позиции врага. Не имея оружия и шансов на сопротивление, он сдался в плен.

После допроса, враг передал информацию командованию. Оттуда поступил приказ убить пленного. Именно Тужилов предложил исполнителя, подробно инструктировал, выбрал место казни, это контрольно-пропускной пункт на территории завода и лично контролировал казнь - расстрел выстрелом в голову.

В начале июля 2024 года еще двое украинских военных попали в плен. Их привязали к столбам на территории завода. После допроса снова прозвучал приказ на расстрел. На этот раз Тужилов лично принял участие в убийстве. Вместе с другим военным они произвели выстрелы в затылок пленному.

Разоблачение преступлений

24 сентября 2024 года во время освобождения территории завода спецподразделения ГУР взяли российских военных в плен, среди них и "Алтая". Прокуроры сразу зафиксировали все обстоятельства преступлений и собрали доказательства.

В суде он повторял, что только выполнял приказ. Но выполнение очевидно преступного приказа является сознательным военным преступлением.

Решение суда

Сегодня, 13 января, суд признал Тужилова виновным в жестоком обращении с военнопленными, соединенном с умышленными убийствами, совершенными по предварительному сговору группой лиц, и назначил максимальное наказание - пожизненное лишение свободы.