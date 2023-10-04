Отримав 30 тисяч доларів за закриття справи. У Фастові прокурора спіймали на хабарі

За даними слідства, він вимагав та одержав двома траншами від представника суб’єкта господарської діяльності неправомірну вигоду 30 тисяч доларів за закриття кримінального провадження.

Його було затримано 3 жовтня під час одержання 15 тисяч доларів. Першу частину хабаря йому було передано на попередній зустрічі.

Окрім того, прокурор висунув вимогу передати йому ще 15 тисяч доларів за закриття іншого кримінального провадження.

Правоохоронці провели невідкладні обшуки за місцем проживання та роботи затриманого.

Йому готується повідомлення про підозру за фактом прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (4 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 12 років.

Фото: прокурора Фастівської окружної прокуратури викрили на отриманні хабаря (gp.gov.ua)

Хабарництво в Україні

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці затримали міського голову Сум Олександра Лисенка. Його спіймали на отриманні хабаря.

Крім мера Сум, також було затримано директора Департаменту житлово-комунальних послуг Сумської міської ради.

Правоохоронці зазначають, що гроші чиновникам передавали за ухвалення рішення про встановлення тарифу та відсутність штучних перешкод у діяльності підприємства. Загальна сума хабаря - 2 млн 130 тисяч гривень.

Також 29 вересня в Одеській області затримали виконувача обов'язків голови Комінтернівського райсуду. Він вимагав хабар за прийняття рішення.