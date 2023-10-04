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Получил 30 тысяч долларов за закрытие дела. В Фастове прокурора поймали на взятке

Фото: прокурора Фастовской окружной прокуратуры разоблачили на получении взятки (gp.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В Киевской области сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности задержали прокурора Фастовской окружной прокуратуры. Его подозревают в получении взятки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, он требовал и получил два транша от представителя субъекта хозяйственной деятельности неправомерную выгоду 30 тысяч долларов за закрытие уголовного производства.

Он был задержан 3 октября при получении 15 тысяч долларов. Первая часть взятки ему была передана на предварительной встрече.

Кроме того, прокурор потребовал передать ему еще 15 тысяч долларов за закрытие другого уголовного производства.

Правоохранители провели безотлагательные обыски по месту жительства и работы задержанного.

Ему готовится уведомление о подозрении по факту принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (4 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 12 лет.

 

Фото: прокурора Фастовской окружной прокуратуры разоблачили на получении взятки (gp.gov.ua)

Взяточничество в Украине

Напомним, недавно правоохранители задержали городского голову Сум Александра Лысенко. Его поймали на получении взятки.

Кроме мэра Сум, также был задержан директор Департамента жилищно-коммунальных услуг Сумского городского совета.

Правоохранители отмечают, что деньги чиновникам передавали за принятие решения об установлении тарифа и отсутствии искусственных препятствий в деятельности предприятия. Общая сумма взятки - 2 млн 130 тысяч гривен.

Также 29 сентября в Одесской области задержали исполняющего обязанности главы Коминтерновского райсуда. Он требовал взятку за принятие решения.

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Киевская областьФастовОфис Генпрокурора