Отримати статус інвалідності через війну або родича загиблого захисника стало простіше: деталі

В Україні цифровізували послуги з отримання важливих для громадян статусів. Йдеться про осіб з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ) та членів сім'ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці (ЧСЗ).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства у справах ветеранів України.
Українцям розповіли, що Мінветеранів спільно з Міністерством цифрової трансформації цифровізували послуги для громадян з отримання статусів:
Йдеться про те, що тепер це можна зробити без заповнення паперових документів:
Уточнюється, що такі послуги запрацюють найближчими днями.
За словами міністра у справах ветеранів Наталії Калмикової, урядовці створюють "державу без бар'єрів, де ветерани та їхні родини можуть швидко отримувати важливі послуги без бюрократії".
"Це - більше, ніж цифровізація. Це - турбота про тих, хто цього найбільше потребує", - наголосила вона.
У Мінветеранів нагадали також, що статус особи з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати:
Тим часом статус члена сім'ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці мають право отримати:
Важливо, що подати заяву через ЦНАП без заповнення паперової форми заяв можуть тільки ті особи, які мають РНОКПП (Реєстраційний номер облікової картки платника податків).
Розгляд заяви та ухвалення рішення відбувається впродовж 30 днів.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Міноборони отримало "зелене світло" на запуск програми підтримки військових та їхніх родин.
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