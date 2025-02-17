Міноборони отримало "зелене світло" на запуск програми підтримки військових та їхніх родин

Міністерство юстиції України зареєструвало наказ №59 про запуск служб супроводу військових та їхніх сімей. Вони функціонуватимуть у структурі Міністерства оборони, Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

У ЗСУ ці функції виконуватимуть підрозділи цивільно-військового співробітництва.

Служби супроводу надаватимуть військовослужбовцям та їхнім родинам консультації та допомогу з правових, соціальних, медичних та побутових питань. Це включатиме юридичні консультації, організацію медичної реабілітації, соціальну підтримку та психологічну допомогу.

"Наші захисники мають знати, що вони та їхні сім’ї не залишаться сам на сам у складний момент. Ми створюємо систему підтримки, яка допомагатиме у будь-яких ситуаціях - скласти заяву, розв'язати питання з отриманням виплат, проконсультувати про можливості проходження реабілітації після поранення", - заявив заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

У відомстві повідомили, що перед запуском служб проведено навчання перших груп фахівців. Вони отримали підготовку з надання правової та психологічної допомоги, організації медичного супроводу поранених, соціальної підтримки військових та їхніх родин, а також взаємодії з сім’ями загиблих, зниклих безвісти та полонених.

Загалом служби супроводу охоплюватимуть близько двадцяти напрямків підтримки, що сприятиме посиленню соціального захисту військовослужбовців та їхніх сімей.