Получить статус инвалидности из-за войны или родственника погибшего защитника стало проще: детали

В Украине цифровизировали услуги по получению важных для граждан статусов. Речь идет о лицах с инвалидностью вследствие войны (ЛИВВ) и членах семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы (ЧСЗ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам ветеранов Украины.
Украинцам рассказали, что Минветеранов совместно с Министерством цифровой трансформации цифровизировали услуги для граждан по получению статусов:
Речь о том, что теперь это можно сделать без заполнения бумажных документов:
Уточняется, что такие услуги заработают в ближайшие дни.
По словам министра по делам ветеранов Натальи Калмыковой, чиновники создают "государство без барьеров, где ветераны и их семьи могут быстро получать важные услуги без бюрократии".
"Это - больше, чем цифровизация. Это - забота о тех, кто в этом больше всего нуждается", - подчеркнула она.
В Минветеранов напомнили также, что статус лица с инвалидностью вследствие войны могут получить:
Между тем статус члена семьи погибшего (умершего) защитника или защитницы имеют право получить:
Важно, что подать заявление через ЦНАП без заполнения бумажной формы заявлений могут только те лица, которые имеют РНУКПН (Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика).
Рассмотрение заявления и принятие решения происходит в течение 30 дней.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Минобороны получило "зеленый свет" на запуск программы поддержки военных и их семей.
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