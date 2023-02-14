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Отримати до кінця року. Японія прискорила закупівлю у США крилатих ракет Tomahawk

Фото: Японія прискорила процес купівлі у США крилатих ракет Tomahawk (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Японія розглядає можливість прискореної пакетної закупівлі крилатих ракет Tomahawk у Сполучених Штатах, щоб отримати перші партії нового озброєння вже до кінця 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

Початковий план їхньої закупівлі був розрахований на найближчі два-три роки. Цей крок відображає бажання Токіо якнайшвидше ввести в практичне застосування розроблені США ракети великої дальності, щоб посилити стримування Китаю.

Уряд прем'єр-міністра Фуміо Кісіди також проводить консультації з американською стороною, щоб вивчити можливість перенесення початку розгортання ракет у країні.

Уряд Японії має намір придбати до 500 ракет Tomahawk, хоча їхня точна кількість тримається в секреті.

Очікується, що Японія придбає ракети останньої модифікації – такі, як використовуються ВМС США і можуть бути запущені з есмінців Aegis Морських сил самооборони Японії.

Ракети Tomahawk мають дальність ураження близько 1600 км. Повідомляється, що вони стоятимуть на озброєнні доти, доки Японія не розгорне ракети власної розробки.

Раніше ми писали, що Японія проведе свої перші в історії спільні з Індією навчання на військово-повітряних силах у січні неподалік Токіо.

Також повідомлялося, що Японія розпочала будівництво бази Сил самооборони на безлюдному острові відповідно до плану перенесення військових навчань американських палубних винищувачів.

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