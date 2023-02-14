Получить до конца года. Япония ускорила закупку в США крылатых ракет Tomahawk

Первоначальный план их закупки был рассчитан на ближайшие два-три года. Этот шаг отражает желание Токио как можно скорее ввести в практическое применение разработанные США ракеты большой дальности, чтобы усилить сдерживание Китая.

Правительство премьер-министра Фумио Кисиды также проводит консультации с американской стороной, чтобы изучить возможность переноса начала развертывания ракет в стране.

Правительство Японии намерено приобрести до 500 ракет Tomahawk, хотя их точное количество держится в секрете.

Ожидается, что Япония купит ракеты последней модификации – такие же, как используются ВМС США и могут быть запущены с эсминцев Aegis Морских сил самообороны Японии.

Ракеты Tomahawk имеют дальность поражения около 1600 километров. Сообщается, что они будут стоять на вооружении до тех пор, пока Япония не развернет ракеты собственной разработки.