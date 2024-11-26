Получить документы через "єМалятко" в Украине станет проще: что изменилось

Кабинет министров Украины упростил процедуру выдачи документов о государственной регистрации рождения ребенка по программе "єМалятко".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию премьер-министра Дениса Шмыгаля по результатам заседания правительства.

Кроме того, для 126 тысяч семей государство перечислило стоимость " пакета малыша " на сумму 974 млн грн.

Он добавил, что в 2024 году около 36 тысяч семей уже получили бейби-боксы.

"Упрощаем процедуру выдачи документов о государственной регистрации рождения в случае заказа услуги по их доставке по месту жительства заявителя ", - подчеркнул премьер-министр.

По словам Шмыгаля, механизм выплат программы "єМалятко" совершенствуют в рамках "зимней поддержки".

"єМалятко" в Украине

Напомним, программа "єМалятко" - это комплекс услуг для молодых родителей, которые можно получить через портал "Дія" при рождении ребенка.

Экспериментальный этап проекта длился с 2020 года, тогда как в 2023 году правительство поддержало постоянный порядок предоставления услуг в рамках "єМалятко".

Уже вскоре после запуска программа "єМалятко" стала одним из самых удобных инструментов для молодых родителей.

По состоянию на ноябрь 2024 года через "єМалятко" - по одному заявлению, поданному онлайн - можно зарегистрировать рождение ребенка и получить до 10 государственных услуг от различных органов власти.

При этом услуга "єМалятко" не является обязательной для заказа. Она предоставляется исключительно по желанию родителей ребенка (или одного из них).

То есть зарегистрировать рождение ребенка и получить соответствующее свидетельство можно и "традиционным" способом - в отделе государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАЦС).

Читайте также, какие еще услуги доступны для детей в "Дія".

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