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"єМалятко" та закордонний паспорт: які ще послуги для дітей є в "Дії"

Вівторок 01 жовтня 2024 18:30
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"єМалятко" та закордонний паспорт: які ще послуги для дітей є в "Дії" Ілюстративне фото: які є послуги для дітей в "Дії" (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Завдяки застосунку "Дія" в Україні було значно спрощено отримання низки документів та послуг. Це стосується як дорослих, так і дітей.

Про те, які є послуги для дітей у застосунку "Дія" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: портал "Дія".

Зміст

Що таке "Дія"

Останні роки Україна проходить значну цифровізацію. Зокрема, для зручності громадян було створено застосунок "Дія". У ньому зібрано низку документів та послуг, якими користуються діти та дорослі.

Що доступно дітям у "Дії" з народження

Для немовлят у "Дії" доступні закордонний паспорт та "єМалятко", - це послуги, якими можуть скористатися їх батьки.

Завдяки послузі "єМалятко", батьки можуть зареєструвати народження дитини та отримати свідоцтво про народження дитини, а також замовити до 9 інших державних послуг, потрібних для новонародженої дитини.

Також можна замовити витяг про місце проживання дитини.

Також у "Дії" для дітей дуступні:

  • Дія.ТV;
  • Дія.Радіо.

Які ще послуги доступні з 14 років та 16 років

З 14 років:

  • ID-картка
  • довідка ВПО
  • опитування

З 16 років:

  • водійське посвідчення категорії А та А1

У застосунку батьків відображається свідоцтво про народження дитини та довідка ВПО, якщо дитині менше за 14 років. Також можна замовити витяг про місце проживання дитини.

Раніше РБК-Україна розповідало, що після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, батьки мають право на відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Також в Україні декретну відпустку може оформити кожна жінка. Для цього необхідно мати листок непрацездатності (лікарняний).

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