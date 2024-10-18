Як отримати "Пакунок малюка": що всередині і які потрібні документи

"Пакунок малюка" - це одноразова безоплатна допомога від держави для сімей, у яких народилася дитина. Бокс містить понад 50 необхідних речей для догляду за новонародженим, а отримати його можна навіть, якщо дитина народилася не в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал .

Бокс можуть отримати:

громадяни України,

іноземці, які постійно або тимчасово проживають в Україні,

біженці,

родичі, опікуни, усиновлювачі, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні

вихователі за відсутності обох батьків.

У "Пакунок малюка" входять необхідні для немовляти речі: одяг, ковдри, засоби гігієни, іграшки, підгузки тощо.

Зазначається, що зазвичай його можна отримати в будь-якому українському пологовому будинку після народження дитини. Однак передбачені інші варіанти.

Щоб його отримати, якщо дитина народилася у пологовому будинку в Україні, потрібно написати заява на отримання пакунка, а також надати копію свідоцтва про народження дитини.

У випадку, якщо дитина народилася поза межами медичного закладу необхідно надати:

заяву на отримання пакунка,

копію свідоцтва про народження дитини,

документ, який підтверджує народження,

дитини (видається медичним закладом або медичною консультативною комісією).

Пакунок можна отримати навіть тоді, коли дитина народилася за кордоном. Для цього потрібні:

заява на отримання пакунка,

копія свідоцтва про народження дитини, виданого в Україні, або копію документа про народження, виданого країною, де народилася дитина, з нотаріально завіреним перекладом на українську мову.

Якщо ви не отримали бокс, вам необхідно написати заяву на його отримання та подати її до органів соціального захисту або до ЦНАПу за місцем проживання чи перебування не пізніше ніж через 30 днів після народження дитини.

Також замість "Пакунка малюка" ви можете отримати компенсацію, яка становить 7689 гривень.

Гроші будуть перераховані на спецрахунок, відкритий у "ПриватБанку". Однак їх можна використати лише на потреби дитини в магазинах, які є партнерами проєкту.

Для того, щоб оформити компенсацію потрібно звернутися до ЦНАПу чи органу

соціального захисту населення за місцем проживання. Також це можна зробити через "Дію" за допомогою послуги "єМалятко".

У будь-якому разі вам потрібно буде надати перелік документів, у який входять: