"єМалятко". Як зареєструвати дитину через "Дію"?

В застосунку "Дія" є корисна комплексна функція для батьків новонароджених, яка отримала назву "єМалякто". Завдяки їй можна зареєструвати народження дитини та отримати до 10-и корисних послуг.

Про те, як зареєструвати дитину через "Дію" - в матеріалі РБК-Україна .

Як замовити "єМалятко"

Онлайн

Щоб скористатись послугою онлайн:

зареєструйтеся або авторизуйтеся в кабінеті громадянина на сайті diia.gov.ua за допомогою електронного підпису.

заповніть онлайн-форму, обравши додаткові послуги, які хочете замовити.

Підпишіть заяву електронним підписом. Другому з батьків потрібно підписати заяву своїм електронним підписом якщо: батьки не перебувають у шлюбі, мають різні прізвища, зареєстровані за різними адресами, допомогу отримає один із батьків, а подає заяву інший, то другий із батьків також має підписати заяву своїм електронним підписом.

Посилання для підпису буде надіслано йому на електронну пошту.

Після цього заява автоматично буде відправлена до обраного відділу ДРАЦС для державної реєстрації народження. Забрати свідоцтво зможе той із батьків, хто підписав заяву.

Втім, необхідно зауважити, що онлайн-послуга недоступна, якщо:

дитина вже має свідоцтво про народження;

у вас є медичне свідоцтво старого зразка (форма 103/о);

дитина народилася поза медичним закладом або за межами України;

один із батьків є іноземцем;

шлюб укладений в іншій країні.

Офлайн

Щоб скористатись послугою офлайн:

зверніться до адміністратора сервісу "єМалятко" у пологовому будинку або у найближчий відділ ДРАЦС чи центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

підготуйте оригінали паспортів обох батьків. Також необхідно мати номер медичного висновку про народження дитини. Перевірте, чи пологовий будинок, де відбулися пологи, видає медичні висновки

якщо ваш пологовий будинок не входить у цей список, вам видадуть свідоцтво про народження (форма 103/о);

для заповнення заяви потрібно, щоб обоє батьків були присутні, якщо вони не перебувають в офіційному шлюбі;

якщо у батьків різні прізвища, для присвоєння прізвища дитині необхідно, щоб обоє були присутні або потрібно мати нотаріально засвідчену згоду і довіреність від відсутнього з батьків;

у разі, якщо батьки зареєстровані за різними адресами, для реєстрації місця проживання новонародженої дитини з одним із батьків також потрібна присутність обох або нотаріальна згода і довіреність від відсутнього.

Які послуги стають доступні

Через сервіс "єМалятко" можна оформити 9 важливих послуг, пов'язаних із народженням дитини. П’ять із них є обов'язковими, а чотири доступні на вибір батьків:

державна реєстрація народження;

визначення походження дитини;

реєстрація в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків;

присвоєння громадянства та УНЗР. Дитині буде присвоєно унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР), який також буде вказано в свідоцтві;

внесення інформації про дитину до Реєстру пацієнтів.

Як й згадувалось вище, також є чотири послуги на вибір. Мова йде про:

призначення допомоги при народженні дитини;

реєстрація місця проживання дитини;

призначення допомоги багатодітним сім'ям;

грошова компенсація за пакунок малюка.

Як отримати грошову компенсацію за пакунок малюка

Щоб отримати грошову компенсацію, необхідно, щоб один із батьків звернулись до будь-якого відділення ПриватБанку для відкриття спеціального рахунку "Пакунок малюка". IBAN цього рахунку потрібно зазначити у заяві через сервіс "єМалятко".

Компенсацію можуть отримати лише ті батьки, які не отримали пакунок малюка в пологовому будинку або через управління соціального захисту.

Інші послуги в "Дії"

Міністерство цифрової трансформації регулярно працює над оновленнями порталу, а також застосунку "Дія", додаючи до них дедалі більше нових послуг.

Як приклад, у застосунку можна: