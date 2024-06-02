Получение водительского удостоверения: обязательно ли учиться в автошколе
Процесс получения водительского удостоверения состоит из двух главных этапов - теоретического и практического экзамена. Обучение в автошколе обязательно для сдачи практики вождения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.
Чтобы сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД, не обязательно проходить обучение в автошколе. К нему можно подготовиться самостоятельно и воспользоваться онлайн-тренажером по ПДД на сайте Главного сервисного центра МВД. Он отображает все вопросы, которые будут на экзамене.
Теоретический экзамен содержит 20 вопросов, а на его сдачу выделяют 20 минут. Во время теста допускается 2 ошибки, если больше - экзамен не сдан. Следующая попытка будет возможна не раньше чем через 10 дней.
Лица, проходившие теоретическую подготовку в автошколе, могут сдавать экзамен в течение года, пока действительно свидетельство о завершении обучения.
При этом сдать практический экзамен без обучения в автошколе - невозможно. Для этого необходимо свидетельство об окончании практического обучения. Оно действительно в течение двух лет.
В случае, если кандидат в водители не сдал практический экзамен, то следующая попытка может быть не раньше, чем через 10 календарных дней.
Первое водительское удостоверение выдается на два года.
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