ua en ru
Вс, 02 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Получение водительского удостоверения: обязательно ли учиться в автошколе

Украина, Воскресенье 02 июня 2024 22:12
UA EN RU
Получение водительского удостоверения: обязательно ли учиться в автошколе Фото: МВД объяснило, обязательно ли учиться в автошколе для получения водительского удостоверения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Процесс получения водительского удостоверения состоит из двух главных этапов - теоретического и практического экзамена. Обучение в автошколе обязательно для сдачи практики вождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Чтобы сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД, не обязательно проходить обучение в автошколе. К нему можно подготовиться самостоятельно и воспользоваться онлайн-тренажером по ПДД на сайте Главного сервисного центра МВД. Он отображает все вопросы, которые будут на экзамене.

Теоретический экзамен содержит 20 вопросов, а на его сдачу выделяют 20 минут. Во время теста допускается 2 ошибки, если больше - экзамен не сдан. Следующая попытка будет возможна не раньше чем через 10 дней.

Лица, проходившие теоретическую подготовку в автошколе, могут сдавать экзамен в течение года, пока действительно свидетельство о завершении обучения.

При этом сдать практический экзамен без обучения в автошколе - невозможно. Для этого необходимо свидетельство об окончании практического обучения. Оно действительно в течение двух лет.

В случае, если кандидат в водители не сдал практический экзамен, то следующая попытка может быть не раньше, чем через 10 календарных дней.

Первое водительское удостоверение выдается на два года.

Напомним, ранее мы объясняли, как добавить в "Дії" водительское удостоверение.

Также РБК-Украина рассказывало, что нужно для перерегистрации автомобиля во время войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины Водительские права Вождение Водители
NEWS
Нужно ли проходить ВЛК для оформления брони от мобилизации: объяснение юриста
Нужно ли проходить ВЛК для оформления брони от мобилизации: объяснение юриста
DAILY
(Не) участники. Какая роль США и Китая на саммите мира по Украине и что если их лидеров не будет
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина (Не) участники. Какая роль США и Китая на саммите мира по Украине и что если их лидеров не будет